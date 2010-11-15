Природный рецепт от алкоголизма

В прошлом году поменял работу и попал в коллектив, где принято было отмечать окончание практически каждого рабочего дня пивом или чем покрепче. По настоянию супруги, которая была этим очень недовольна, через полгода уволился. Но за это время крепко «подсел» на спиртное и стал втихую по вечерам сам выпивать по дороге с новой работы.

Жена сначала ругалась, а потом узнала где-то народный рецепт от тяги к алкоголю и стала поить меня травами. Она заваривала 1 чайную ложку смеси из полыни и чабреца в пропорции 1:4 стаканом кипятка, настаивала 10 минут, И заставляла меня принимать по столовой ложке настоя утром и вечером перед едой. И еще заставляла меня каждый день съедать по 2-3 столовые ложки меда, так как, по ее словам, желание выпить усиливается при недостатке калия в организме, а мед его очень хорошо восполняет. Не знаю, так ли это, только вскоре я заметил, что меня все меньше тянет к бутылке, а через два месяца лечения завязал со спиртным. Нет, конечно, по праздникам и в гостях я выпиваю, но в меру – рюмку-другую. Вот такой простой рецепт от алкоголизма.

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