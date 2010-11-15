Черный чай грозит женщинам ревматоидным артритом

Исследования Джорджтаунского университета доказывают, что чай повышает риск возникновения артрита у женщин в период менопаузы. Как сообщает портал Health news, в исследовании приняли участие 76 тысяч женщин в возрасте от 50 до 76 лет.

Выяснилось, что даже небольшое количество чая ежедневно повышает риск возникновения артрита на 40%, а употребление четырех и более чашек чая в день увеличивает риск до 78%.

Правда, исследователи уточняют: к вниманию принимали обычный черный чай. Свойства зеленого или травяного напитка в этом аспекте не изучались. Как, собственно, не изучались и свойства кофе, хотя, согласно другим исследованиям, кофе не оказало вообще никакого влияния на возникновение симптомов артрита.

Напомним, ревматоидный артрит - это болезнь, которая вызывает воспаление во всем организме человека, сопровождается постоянными болями, скованностью движений.

Считается, что ревматизм - автоиммунное заболевание, поражающее суставы, приводит к воспалению и чрезмерному разрастанию тканей.

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