Тушь для ресниц вызывает рак

На первый взгляд безобидное косметическое средство может оказаться очень опасным для здоровья.

Немецкие ученые изучили состав 23 видов туши для ресниц. Выяснилось, что 4 из них нельзя использовать, так как они могут вызвать рак.

Некоторые туши содержат нитрозамины — канцерогенные вещества, которые активизируются при контакте с кожей вокруг глаз или слизистой. Независимо от способа попадания в человеческий организм нитрозамин способствуют росту злокачественных опухолей в почках, печени и легких.

Кроме того, в 18 видах краски для ресниц обнаружили никель, который даже в незначительном количестве вызывает аллергию.

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