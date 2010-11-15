Тушь для ресниц вызывает рак
10:04, 15 ноября 2010Зарубежные новости
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Нитрозамины — канцерогенные вещества
На первый взгляд безобидное косметическое средство может оказаться очень опасным для здоровья.
Немецкие ученые изучили состав 23 видов туши для ресниц. Выяснилось, что 4 из них нельзя использовать, так как они могут вызвать рак.
Некоторые туши содержат нитрозамины — канцерогенные вещества, которые активизируются при контакте с кожей вокруг глаз или слизистой. Независимо от способа попадания в человеческий организм нитрозамин способствуют росту злокачественных опухолей в почках, печени и легких.
Кроме того, в 18 видах краски для ресниц обнаружили никель, который даже в незначительном количестве вызывает аллергию.
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