В США повторили пробег Форреста Гампа

Британские и американские военные завершили благотворительный пробег из Нью-Йорка до Санта-Моники, сообщает BBC News. Они преодолели расстояние от одного побережья до другого за 63 дня.

Пробег завершился 11 ноября, в День ветеранов.

Всего военные пробежали около 5700 километров. В день они преодолевали расстояние до 141 километра при средней скорости почти 10 километров в час, а иногда выше.

Военные бежали посменно - эстафета передавалась каждые 16 километров. Однако некоторые участники пробега поставили собственные рекорды. Например, сержант Джеймс МАЦЦОНИ-ДАЛТОН за 19,5 часов пробежал 138 километров.

За свое путешествие пехотинцы пересекли три пустыни, четыре часовых пояса, 16 штатов и 789 городов.

Забег по маршруту Форреста Гампа стартовал 11 сентября с крейсера, пришвартованного в Нью-Йорке. В акции принял участие морской пехотинец из Великобритании, который на службе в Афганистане потерял обе ноги и руку. Он бежал на протезах.

Целью пехотинцев было собрать деньги для солдат-инвалидов, однако о собранных средствах не сообщается, отмечает Лента.ру.