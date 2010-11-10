Сок свеклы улучшает кровообращение в мозге

Новая научная работа доказала большой пользе сока свеклы. Свекольный сок является желчегонным средством. Кроме этого, сок свеклы содержит большое количество железа, а также минеральные соли. При головной и зубной боли также полезен сок свеклы. Сок улучшает кровообращение в мозге у взрослых людей. По словам ученых, данное открытие улучшит состояние лиц, которые страдают слабоумием. По словам главы Междисциплинарного центра, свекольный сок снижает кровяное давление.

В ходе проведенных исследований было выяснено, что употребление сока свеклы улучшает кровоток. Все дело в содержании солей азотной кислоты. Соли попадают в ротовую полость, живущие там бактерии превращают их в нитрит. Благодаря нитриту улучшается снабжение кровью и кислородом органов.

newsland.ru