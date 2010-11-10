Во Франции подписан закон о повышении пенсионного возраста
09:33, 10 ноября 2010Зарубежные новости
0
C 60 до 62 лет
Президент Франции Николя САРКОЗИ подписал закон о пенсионной реформе, согласно которому повышается возраст выхода на пенсию.
Как сообщает радио «Свобода», во вторник документ был одобрен Конституционным советом Франции, а в конце октября – парламентом страны.
Новый закон повышает возраст выхода на пенсию с 60 до 62 лет.
В прошлом месяце во Франции состоялись продолжительные забастовки и массовые акции протеста против пенсионной реформы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter