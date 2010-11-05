Как от невроза может развиться тяжелая болезнь

Обычно человек, который страдает от тревожного невроза, предпочитает или отгородиться от окружающих и уединиться со своей бедой, или наоборот, рассказывать о ней всем и каждому в надежде на сочувствие и совет. Оба пути ведут в никуда .

Почему нельзя уединяться? Потому что человек в одиночестве только то и делает что анализирует сложившуюся ситуацию. Анализ этот, понятно, будет пустой, потому что истинных причин своего состояния человек не знает и выхода из ситуации все равно не найдет. Организму же надоедает постоянно слушать вопрос без ответов. Потому, рано или поздно, он выдает ответ в виде болезни. Таким образом человек просто вынужден переключить свое внимание от непонятной тревоги на конкретную проблему, которую нужно решать, - болезнь. Таким способом в последние годы быстро пополняется армия гипертоников, больных сахарным диабетом, хроническим колитом, подагрой, ожирением, язвами и многими другими болезнями. Их называют психосоматическими. И даже если такой серьезной болезни еще нет, конкретные неприятные физические ощущения в разных частях тела все равно вынуждают человека ходить по врачам в поисках возможной болезни. Учитывая тот факт, что такой человек искусственно отмежевывает себя от активной социальной жизни, общения с врачами часто становится для него едва ли не единственным видом получения информации, и со временем мысли и интересы человека сосредоточиваются именно на физических ощущениях и болезнях, которые могут за ними стоят.

Есть и другой тип людей. Они пытаются вынести свою проблему в люди, то есть при наименьшем случае рассказывают о ней каждому, кто готов их слушать. На определенное время это облегчает их состояние. Но в действительности загоняет проблему, которая привела к неврозу, глубже - в подсознание. Внешне же этот человек может рассчитывать на сочувствие и «понимание» собеседников, которые обязательно вспомнят, что с кем-то из их родственников или соседей было что-то подобное, и что тот родственник оказался больным, например, на шизофрению и закончил жизнь не наилучшими образом. На почве избыточной тревожности такая информация прорастает очень благодатно и очень скоро человек уже примеряет на себя все возможные диагнозы, сживается с ними и боится уже их, чем также осложняет свое положение.