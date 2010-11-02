Почему микроволновка вредна для организма человека

До недавних пор, говоря о вреде микроволновых печей, специалисты имели в виду воздействие СВЧ-излучения. В последнее время нас успокаивают тем, что современные печки снабжены защитными экранами, не пропускающими электромагнитные волны наружу, поэтому опасаться нечего...

Однако выяснилось также, что микроволновое излучение, воздействует на пищу на молекулярном уровне, придавая ей канцерогенные свойства. Это может привести, в частности, к онкологическим заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта.

Но это еще не все! Многие разогревают пищу в пластиковой посуде. В супермаркетах продается еда в пластиковых контейнерах, к которой прилагается инструкция по разогреву ее в микроволновой печи. Такой "быстрый обед" удобен, если нам нужно поесть на работе - сейчас во многих офисах есть микроволновки.

Но некоторые покупают такие продукты и для дома. Для предприятий же, производящих фастфуд, это норма. А ведь под воздействием СВЧ-волн пластик, как и само блюдо, разогревается и начинает выделять токсины, которые не только канцерогенны, но еще и вызывают пищевые отравления.

Примерно через полчаса после еды вы можете почувствовать тошноту, головокружение. К сожалению, мало кому из нас придет в голову связывать плохое самочувствие со способом приготовления пищи. Скорее, мы будем винить в этом сами продукты, которые якобы некачественны.

Впрочем, если мы ежедневно питаемся пищей из пластиковой посуды, разогретой в микроволновке, например, на работе, организм постепенно привыкает к токсинам и перестает на них реагировать, но зато они накапливаются в печени, которая рано или поздно даст сбой.

Кроме того, по свидетельству многих, еда, приготовленная на обычной плите или в духовке, гораздо вкуснее, чем из микроволновки.

Выходит, от использования СВЧ-печей вообще лучше отказаться? Мы ведь живем в XXI веке, и не стоит избегать достижений научно-технического прогресса. Но не мешает усвоить некоторые правила, которые позволят вам сделать применением СВЧ-печки безопасным для здоровья. Вот они.

1. Микроволновка предназначена только для разогрева готовых блюд. Готовить пищу лучше при помощи плиты и духовки. Не следует также и размораживать в СВЧ-печке замороженные продукты - мясо, рыбу, фрукты, овощи.

2. Откажитесь от ежедневного использования микроволновой печи. Это всего лишь "экстренный" вариант на случай, если на данный момент нет других возможностей приготовить пищу.

3. Если вы любите горячие бутерброды, то вместо микроволновки лучше приобрести обычную электрическую печь или гриль - приготовленная таким образом пища менее вредна, чем из СВЧ.

4. Избегайте пластиковой посуды! Если вы пользуетесь микроволновкой регулярно (что вообще не рекомендуется!), то, по крайней мере, приобретите специальную термостойкую стеклянную посуду. Еда в ней разогревается быстро, и, в отличие от обычного стекла, такая посуда не трескается при сильном разогреве.

Хорошо бы приобрести набор такой посуды не только для дома, но и для работы, если вы там регулярно обедаете, разогревая пищу в микроволновке.

5. Микроволновую печь следует чистить после каждого использования! Остатки старой пищи и моющих средств на стенках могут попадать в еду и вызывать инфекции и отравления.

6. Детям, особенно до 12 лет, вообще не стоит давать пищу из микроволновки. Еда, подвергшаяся воздействию СВЧ-волн, может угнетающе повлиять на клетки растущего организма.

7. Не следует есть пищу, приготовленную в микроволновке, мужчинам, которые планируют стать отцами, а также беременным женщинам. Как доказали ученые, это способствует мужскому бесплодию, а также может неблагоприятно повлиять на еще не рожденный плод.

8. Если есть возможность выбора, то всегда лучше пользоваться плитой, а не микроволновкой. Последняя - всего лишь средство экономии времени.

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