Индонезия: от цунами и извержения вулкана погибло 400 чел.

В Индонезии число жертв цунами и извержения вулкана превысило 400 человек.

По сообщению властей, сотни людей продолжают числиться пропавшими без вести, передает Радио «Свобода».

Цунами обрушилось на западное побережье острова Суматра после землетрясения, которое произошло 25 октября.

На следующий день началось извержение Вулкана Маунт Мерапи на острове Ява, в 1300 километрах восточнее района, пострадавшего от цунами.