Сериал «Доктор Хаус» опасен для психики

12:27, 28 октября 2010
Зарубежные новости
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Порождает страх перед тяжелой болезнью

Американские ученые  доказали, что увлечение населения «медицинскими» сериалами, такими, как "Доктор Хаус" и "Анатомия страсти", опасно для психики. 

Результаты показали, что подобные киноленты, посвященные преимущественно редким и необычным заболеваниям, заставляют зрителей искать признаки подобных болезней и у себя.

Исследователи опросили более 200 учащихся Колледжа связи при Алабамском университете на предмет увлечения медицинскими сериалами и чувства удовлетворения от жизни. Выяснилось, что регулярный просмотр таких сериалов повышает страх заболеть тяжелой редкой болезнью. Подобные ипохондрические мысли сильно влияют на психическое здоровье человека и ухудшают качество жизни в целом. Люди просто перестают получать удовлетворение и удовольствие от жизни.

Как пояснила научный руководитель группы,  профессор Иньцзяо, подобная закономерность была выявлена у молодых здоровых людей в возрасте от 18 лет до 31 года.

medportal.ru

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