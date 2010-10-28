Сериал «Доктор Хаус» опасен для психики

Американские ученые доказали, что увлечение населения «медицинскими» сериалами, такими, как "Доктор Хаус" и "Анатомия страсти", опасно для психики.

Результаты показали, что подобные киноленты, посвященные преимущественно редким и необычным заболеваниям, заставляют зрителей искать признаки подобных болезней и у себя.

Исследователи опросили более 200 учащихся Колледжа связи при Алабамском университете на предмет увлечения медицинскими сериалами и чувства удовлетворения от жизни. Выяснилось, что регулярный просмотр таких сериалов повышает страх заболеть тяжелой редкой болезнью. Подобные ипохондрические мысли сильно влияют на психическое здоровье человека и ухудшают качество жизни в целом. Люди просто перестают получать удовлетворение и удовольствие от жизни.

Как пояснила научный руководитель группы, профессор Иньцзяо, подобная закономерность была выявлена у молодых здоровых людей в возрасте от 18 лет до 31 года.

medportal.ru