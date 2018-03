Кофе поможет похудеть

Исследователи из Университета Торонто в Канаде (The University of Toronto, Canada) пришли к выводу, что чашка горячего кофе с утра не только поможет проснуться, но и улучшит состояние здоровья человека. Эксперты уверяют, что кофе содержит полезные элементы (например, кальций), а также множество биологически активных компонентов (полифенолов), которые являются полезными для человека. Результаты проведенного исследования были опубликованы в Американском журнале лечебного питания (The American Journal of Clinical Nutrition).

Более того, ученые утверждают, что регулярное употребление хотя бы одной чашки кофе в день может улучшить состояние пациентов, страдающих от сахарного диабета второго типа.

Глава исследовательской группы, доктор Шилли МакГир (Dr. Shelley McGuire), комментирует: "Я считаю, что те продукты и напитки, которые являются частью нашей культуры, очень полезны для организма человека и не могут нанести вред при умеренном их употреблении. В ходе клинических испытаний нам удалось выяснить, что регулярное употребление кофе уменьшает интенсивность воспалительных процессов в организме человека, связанных с различными хроническими заболеваниями. Кроме этого, кофе способствует повышению уровня "хорошего" холестерина в крови".

zdravoe.com