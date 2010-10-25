В мире становится все больше полных детей

Доля страдающих ожирением дошкольников за последние 20 лет в мире увеличилась на 60 процентов. Эти данные были получены в ходе исследования, проведенного специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Результаты их работы опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

Проанализировав данные 450 опросов, проведенных в 144 странах мира, исследователи выяснили, что в 1990 году ожирением страдали 4,2 процента детей в возрасте младше пяти лет, а к 2010 году доля таких детей увеличилась до 6,7 процента. По прогнозам ученых, при сохранении указанной тенденции к 2020 году этот показатель составит 9,1 процента.

Эксперты ВОЗ также установили, что общее число дошкольников с избыточным весом составляет около 43 миллионов человек, 81 процент из которых являются жителями развивающихся стран. При этом в развитых странах ожирением страдают 11,7 процента детей, тогда как в развивающихся странах этот показатель составляет 6,1 процента.

По данным исследования, наибольшая доля детей с избыточным весом была зафиксирована в странах Северной Африки. В частности, в Египте ожирением страдают 20,5 процента дошкольников, а в Ливии доля таких детей составляет 22,4 процента. Наибольшее число тучных детей (6,6 миллиона) проживают в странах, расположенных на юге Центральной Азии.

Авторы работы отметили, что в группу риска по ожирению входят как минимум 92 миллиона детей в возрасте до пяти лет. В связи с этим они считают необходимым проводить профилактику ожирения с самого раннего возраста.

medportal.ru