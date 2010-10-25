Почему богатые не едят мяса

Группа британских ученых провела анализ зависимости между составом диеты человека и уровнем его заработка и выяснила интересную вещь: оказалось, что люди, получившие высшее образование, делающие успехи в карьере и живущие в достатке, при составлении своей диеты делают выбор не в пользу мясных продуктов.

Анализ данных исследования показал, что они употребляют на 20% меньше мяса и мясных продуктов, чем люди с низким уровнем дохода

Исследователи объясняют это тем, что более образованные люди с высоким благосостоянием склонны более внимательно прислушиваться к рекомендациям врачей. Последние же подтверждают: достаточно ежедневно употреблять всего два кусочка бекона и такое же количество сосисок - и риск развития рака повысится на 63%.

Ученые не считают, что необходимо полностью исключить мясо из рациона человека, однако обращают внимание на то, что его употребление должно быть сокращено до не более чем трех раз в неделю по 210 грамм.

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