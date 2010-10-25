Рак - болезнь, созданная людьми

Британские ученые не нашли в природе ничего такого, что могло бы привести к развитию рака. По их мнению, болезнь вызывает современная индустриализация.

Рак - это болезнь, созданная человеком и спровоцирована излишествами современной жизни, это обнаружили британские ученые.

Ученые провели исследования мумий, анализ останков ископаемых животных и классической литературы. И выяснилось, что раковые опухоли крайне редко возникали до недавнего времени, когда загрязнение окружающей среды и неправильного питания стали широко распространенными проблемами.

Профессор Манчестерского университета Майкл Циммерман вместе со своей коллегой Розали Дэвид проследили истоки этого заболевания, что, по их мнению, поможет справиться с той эпидемией рака, которая охватила современное общество.

"Фактическое отсутствие злокачественных опухолей у мумий можно интерпретировать как доказательство того, что они крайне редко встречались в древности, по сравнению с тем, как риски развития рака повысила современная индустриализация", - отметил Циммерман.

Так, хотя образцы тканей сотен египетских мумий подверглись регидрации, только в одном случае ученые нашли признаки рака. Это крайне показательно, учитывая тот факт, что опухоли должны сохраниться лучше здоровых тканей за счет мумификации.

Что касается анализа останков древних животных, то лишь в нескольких десятках случаях встречаются похожие с раком признаки. Также изучение тысяч костей неандертальцев выявило один единственный случай рака.

А упоминания в древних египетских текстах о заболеваниях, напоминающие рак, вообще, скорее всего, в реальности были проказой или варикозом.

"Древние греки, судя по всему, стали первыми, кто определил наличие рака и различие между доброкачественными и злокачественными опухолями, при этом не совсем понятно, данные указания все же являются сигналом появления заболевания как такового, или же просто медицинские знания обогатились", - заметил Циммерман.

Только XVII век дает первые описания операций по удалению рака груди и других видов рака, но отчеты о характерных, четко определенных опухолях появились только в последние 200 лет. По утверждению профессора Розали Дэвид, в природе нет ничего такого, что могло бы привести к развитию рака.

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