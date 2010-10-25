Перерывы на обед в офисах сократили до минимума

Перерывы на обед на североамериканских предприятиях и в офисах постоянно сокращаются в последние 20 лет, и многие рабочие и служащие уже свели их до минимума или совсем отказались от них. Об этом свидетельствуют результаты опроса 2300 человек, проведенного организацией "Райт менеджмент".

Выяснилось, что менее половины участников исследования используют право на обеденный перерыв, а каждый третий либо вообще не делает перерыва в работе, либо поступает так крайне редко. По данным другого исследования, работник сейчас позволяет себе в среднем лишь 16 минут на перерыв в середине дня.

"Страх потерять работу, многочисленные увольнения, постоянное напряжение на рабочем месте и так называемая "культура выживания" - все это заставляет людей отказываться от права на обеденный перерыв, - считает вице-президент организации "Райт менеджмент-Канада" Брэм Лоувски. - При этом люди внушают себе, что обязаны постоянно находиться на рабочем месте и не прерывать выполнение своих служебных обязанностей".

Между тем, такое самоограничение работников в условиях сокращения численности персонала компаний может привести к тому, что эти сотрудники быстрее "сгорят" на работе, предупредил канадский эксперт. "Проведенные ранее исследования наглядно демонстрируют, что обеденный перерыв исключительно важен для того, чтобы поддерживать высокую производительность труда работника и снимать накопившийся стресс, - подчеркнул Брэм Лоувски. - Отказ от обеденного перерыва может обернуться прежде всего ростом заболеваемости, текучестью кадров и усиливающимся чувством разочарования среди сотрудников".

ami-tass.ru