Как выбрать детскую коляску

Коляску изобрели в Англии, в середине XIX века специально для королевы Виктории. Ей хотелось самой гулять со своими детьми по королевскому парку. Придворные дамы очень быстро прониклись новой модой, желая во всем подражать своей королеве - коляски то и дело стали мелькать на улицах Лондона. Дальше - больше...

Разнообразие колясок

Сегодня, чтобы быть не хуже королевы Виктории, женщине надо справиться с нелегкой задачей - выбором коляски. Все коляски можно разделить на классические (люльки, трансформеры) и трости (легкие, раскладные, как с откидной спинкой, так и только для положения сидя). Первые лучше всего подходят для зимы, у них хорошая амортизация и проходимость. Коляски-трости удобны для сухих и ровных дорог. Различаются друг от друга коляски и количеством колес. Они бывают трехколесные (джоггеры), трехколесные с поворотным колесом, восьмиколесными, шестиколесными (когда на передней оси 4 колеса), четырехколесными. Выбирать коляску нужно не только по цене и удобству? но и по состоянию здоровья и физических сил молодой мамы. Так, любая коляска-трансформер будет весить не меньше 10 кг, а женщине, перенесшей кесарево сечение, в первые три месяца после операции нельзя поднимать вес больше 3-5 кг. Такие нюансы нужно учитывать обязательно. Но не стоит покупать для новорожденного ребенка сразу коляску-трость. Ни одна из этого вида колясок не обладает должной амортизацией, а сильная тряска отрицательно сказывается на здоровье новорожденных и грудничков.

Альтернатива коляске

Если малыш родился зимой, его первые прогулки будут составлять сначала 15 минут, потом 20, 25... и так, понемногу прибавляя, увеличатся до часа. Скатывать даже для получасовой прогулки десятикилограммовую коляску с третьего этажа, если к тому же некому помочь, занятие не из приятных. И ему давно придумана альтернатива - слинг. Это приспособление равномерно распределяет вес ребенка на спину и плечи взрослого, поэтому при правильном ношении центр тяжести взрослого не смещается и носить ребенка оказывается очень легко. Слингом можно пользоваться не только для первоначальных коротких прогулок, но и для походов в магазин, в гости, в музеи. Кроме того, что с ним легко передвигаться по городу, он еще и удобен для грудного вскармливания - в слинге можно покормить ребенка незаметно для окружающих. Им можно пользоваться и дома - он освобождает руки матери для различных дел.

Коляски, в которых ребенок сидит лицом вперед

Шотландские ученые из университета Данди опросили около трех тысяч молодых родителей и, проанализировав их ответы, пришли к выводу: коляски, в которых ребенок сидит лицом вперед, повышают тревожность малыша. Объясняется это просто: когда ребенок находится в коляске спиной к родителям, последние (только 11% опрошенных) меньше общаются со своим ребенком. Недостаток же внимания и общения в первые три года жизни малыша отрицательно сказывается на его психическом состоянии и приводит к неспособности в дальнейшем налаживать отношения с окружающими. Поэтому ученые университета Данди рекомендуют родителям использовать традиционные коляски, позволяющие полноценно общаться родителям с малышом. В результате ребенок чаще смеется, лучше спит и становится более стрессоустойчивым.

Прогулочные коляски

Двух-, трех- и четырехлетние дети, скукожившись сидящие в прогулочной коляске, у одних прохожих вызывают недоумение, у других - жалость. Подвижный, полный сил и энергии ребенок, накрепко пристегнутый к стульчику на колесах, это как минимум противоестественно. Выходить гулять с ребенком, который уже хорошо умеет ходить сам, это значит - выходить с ним гулять, а не сидеть. Чтобы он мог попрыгать, побегать, пройтись задом наперед, прошагать по бордюру и т.д. и т.п. Конечно, так ребенок будет пачкаться, будет то медленно плестись, то бежать в противоположную сторону. Маме подвижного ребенка на улице нужно в десять раз больше терпения, чем дома. Поэтому прогулка в коляске кажется гораздо удобнее. Но это мнимое удобство приводит к «обездвиживанию» ребенка, он хуже развивается с физической точки зрения, и эмоционально от сидения в коляске получает тоже крайне мало, нарушается развитие опорно-двигательного и нервно-мышечного аппаратов. Каждому известно, что пешая прогулка - это лучший вид спорта для любого человека в любом состоянии, ведь движение - это жизнь.

В пользу прогулочных колясок, конечно, есть серьезный аргумент «за» - она незаменима, если маме нужно в магазин, а ребенка не с кем оставить, или детский садик находится не во дворе, а самостоятельно малыш будет долго топать до него пешком, или нужно сходить в поликлинику и сделать очередную прививку, а времени идти ножками не осталось, например, проспали. Но и в этом случае у прогулочной коляски есть альтернатива - детский велосипед. Вначале ребенка можно только катать на нем, но уже очень скоро малыш сам научится крутить педали. Так, путешествие из пункта «А» в пункт «Б» ускорится, но при этом ребенок получит заряд бодрости и здоровья. Ведь езда на велосипеде - это тоже спорт.

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