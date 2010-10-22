Мешки под глазами: что делать?

Уменьшит темные круги, освежит и отчасти осветлит кожу вокруг глаз огурец. Положите на закрытые глаза дольки свежего огурчика и держите в течение 5− 10 минут. Эта процедура не только поможет избавиться от припухлостей, но и успокоит ваши глаза после долгого рабочего дня у монитора компьютера. Соблюдайте осторожность — капля огуречного сока, попавшая на слизистую глаза, по причиняемым болевым ощущениям сравнима с осиным укусом! Если огурчика в холодильнике вы не обнаружили, ту же самую процедуру можно провести, используя сырой картофель, нарезанный кружочками.

Поможет избавиться от проблемы припухлостей век и свежезаваренный черный, зеленый, белый или ромашковый чай. Намочите ватный спонж в напитке, немного отожмите и приложите к глазам на 10 минут. Для этих целей подойдут и чайные пакетики. Травяные чаи должного эффекта не дадут (кроме ромашкового).

А в Индии от отечностей под глазами избавляются при помощи пюре из столовой ложки томатного сока, 3− 4 капель лимона, небольшой щепотки порошка куркумы и белой муки. Пасту накладывают под глаза на 15 минут, а потом смывают. Если захотите воспользоваться рецептом индийских красавиц, не допускайте попадания массы в глаза. В противном случае, благодаря лимонному соку в составе пасты, вы, избавившись от отечностей, вместо «очей очарованья» получите красные, слезящиеся, налитые кровью глаза молодого разъяренного бычка.

После использования любого из перечисленных средств закрепите эффект холодными умываниями, которые помогут сузить кровеносные сосуды под глазами, что, в свою очередь, еще больше снизит отечность. Пусть ваши глазки всегда остаются сияющими и молодыми!

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