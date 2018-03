Что угрожает "зимним детям"

Важное с точки зрения понимания механизмов возникновения аллергии исследование провели финские медики. Они установили, что воздействие на организм будущей матери потенциальных аллергенов в первом триместре беременности увеличивает риск развития аллергии у ее ребенка. Хотя механизм этого явления еще не установлен, однако открытие, сделанное исследователями из страны Суоми, может служить определенным ориентиром для супружеских пар при планировании семьи.

«Зимние дети» более склонны к аллергииУченые из Института здоровья при университете города Оулу (Institute of Health Sciences at the University of Oulu) изучали медицинские данные о 5 920 детях, рожденных между 2001-м и 2006-м годами, в провинции Финляндии Южная Карелия (Etelä-Karjala). 961 ребенок проходил кожную пробу на аллергию до достижения возраста 4-х лет.

Из детей, подвергшихся тесту на аллергию, он оказался положительным у 10% родившихся в октябре и ноябре, в то время как среди малышей, появившихся на свет в июне или июле, проба на аллергию была положительной только у 5%. Дети, рожденные в осенние месяцы, проявляли наиболее выраженную аллергию на молоко и куриные яйца.

По мнению авторов исследования, такую разницу можно объяснить тем, что на крайне важном этапе внутриутробного развития – 11-й неделе, эмбрионы детей, родившихся осенью, через организм матери подвергались воздействию в больших концентрациях сильных аллергенов – березовой и ольховой пыльцы. Пик цветения этих видов деревьев приходится на апрель и май.

Соответственно 11-я неделя развития малышей, появившихся на свет летом, приходилась на декабрь и январь, когда пыльцы в воздухе не было.

«Наши результаты подтверждают выводы предыдущих научных работ коллег из Швеции, Японии и Голландии относительно того, что дети, появившиеся на свет в северном полушарии осенью или зимой более склонны к появлению у них астмы и экземы по сравнению с детьми, рожденными весной или летом», – поясняет Кайса Пиронен (Kaisa Pyrhonen), руководитель исследования.

www.med2.ru