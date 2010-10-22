Проживание в бедных районах ухудшает психику

Уровень бедности в Америке поднялся на 14,3 процентов - самый высокий показатель с 1994 года. Это означает, что один из семи американцев живёт в условиях нищеты, которые имеют особенно угнетающее воздействие на психику тех, кто проживает в неблагополучных районах. Такие данные получены в соответствии с исследованием Университета штата Айова /США/. Специалисты утверждают, что проживание в экономически бедных районах с высокими уровнями преступности ограждает людей от формирования социальных связей, что существенно влияет на психическое здоровье.

Окружающая бедность, наличие большого количества безработных и физически больных жильцов повышает вероятность развития депрессивных расстройств в течение многих лет, говорят психиатры. Отсутствие "сплочённости" соседства наибольшим образом отрицательно влияло на психическое состояние населения, вызывая затяжную депрессию. Отсутствие расизма являлось единственным положительным фактором, улучшающим психическое самочувствие людей, живущих в трущобах.

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