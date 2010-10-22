Донорам спермы повысят зарплату

В настоящее время оплата донорам спермы в Великобритании не предусмотрена – они получают по местным меркам небольшие суммы (до 250 фунтов стерлингов) в качестве компенсации за пропущенные дни на работе. Однако в последние недели в стране началась кампания, целью которой является не только добиться существенного повышения оплаты труда и его плодов доноров спермы, но и изменить отношение в обществе к ним: с одной стороны доноры биологического материала дарят радость отцовства и материнства многим бесплодным супружеским парам, с другой – они тщательно скрывают эту сторону своей жизни не хуже шпионов-нелегалов.

Донор спермы на берегах Туманного Альбиона ныне не может рассчитывать на вознаграждение более 250 фунтов стерлингов (400 долларов США), а ведь многие обеспеченные супружеские пары готовы платить (и платят) десятки тысяч фунтов за процедуру экстракорпорального оплодотворения, которую к тому же нередко приходится повторять.

Британская организация Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), которая контролирует в стране соблюдение законов, касающихся вопросов искусственного оплодотворения, донорства спермы и яйцеклеток начала кампанию в поддержку доноров спермы, и, прежде всего, за увеличение суммы их денежного вознаграждения.

Активисты указывают на то, что донорам семенного материала приходится затрачивать много личного времени на регулярную сдачу всевозможных анализов и прохождение обследований. Иногда один цикл «забора материала» продолжается 3-4 месяца, на протяжении которых донор вынужден посещать клинику не менее 2-х раз в неделю.

Кроме того, донорам часто приходится отказывать себе в удовольствии выпить, а также ограничивать свою половую жизнь во имя счастья практически незнакомых им людей.

«Также существует вероятность того, что поскольку по закону дети, рожденные с использованием донорской спермы, имеют по достижению 16-ти лет право узнать имя настоящего отца, то удалившийся на покой донор получает в старости шанс испытать вынужденные знакомства с 10, а то и 20-ю совершенно неизвестными ему ранее людьми, которые формально являются его детьми», – говорится в воззвании за повышение расценок труда доноров деликатного биологического материала.

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