Рождение сына укрепляет семью

Специалисты Национального бюро статистики США опросив 3 млн. жителей страны пришли к выводу, что на прочность семей влияет пол первого ребенка.

Если первым в семье рождается мальчик, то отцы начинают активно участвовать в его воспитании и меньше обращают внимания на некритические проблемы семейной жизни, сообщает Врач TV.

Если в семье первой рождается девочка, риск распада семьи возрастает на 10%, по сравнению с семьями, в которых родился мальчик.

Исследователи объясняют это тем, что в случае роста семейных неурядиц, матери разводятся, желая оградить дочерей от конфликтов, сопровождающих острые споры между родителями.

focus.ua