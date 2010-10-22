Незаменимый продукт для омоложения организма

Говорят, что дыня – незаменимый продукт для омоложения. Но, во-первых, есть ее нужно почаще, так как клетчатка дыни очень здорово очищает кишечник.

Есть дыню надо отдельно от другой еды, причем через два часа после еды или не позже чем за два часа до еды. Если съесть дыню на десерт, это будет большой нагрузкой на пищеварительный тракт именно из-за клетчатки. Но главное, при помощи дыни можно омолаживать кожу лица и шеи снаружи.

Приготовьте кашицу из мякоти дыни, например измельчите в блендере. 2 ст. л. дынной кашицы смешайте с 1 ч. л. меда и 1 ст. л. густой сметаны. Нанесите на очищенное лицо и шею на полчаса, затем смойте маску теплой водой, промокните лицо полотенцем и нанесите питательный крем.

Делайте маску из дыни как можно чаще в сезон, на курс рекомендуют 12-15 процедур. Я обычно готовлю маску на два дня, чтобы не тратить время, храню в холодильнике. И так же, как и арбузный сок, я замораживаю сок дыни в формочках для льда и протираю лицо дынными кубиками по утрам.

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