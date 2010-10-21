Европарламент увеличил оплачиваемый отпуск по рождению ребенка

Европейский парламент поддержал увеличение оплачиваемого отпуска по рождению ребенка с 14 до 20 недель.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Европарламента в Страсбурге.

За проект доклада Эдит ЭСТРЭЛА (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Португалия) относительно проекта Директивы ЕС, предложенного Еврокомиссией, проголосовали 390 депутатов, против – 192, воздержались 59.

При этом, по мнению депутатов, последние 4 недели такого отпуска должны оплачиваться на уровне не менее 75% зарплаты.

Депутаты также высказались за возможность предоставления отцам двухнедельного оплачиваемого отпуска по рождению ребенка.