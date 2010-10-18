Мечтаете похудеть? Переходите на напитки!

Без воды человеческий организм не способен полноценно работать, не зря многие специалисты в один голос призывают пить не меньше полутора литров воды в день. Диетологи считают, что данное количество воды помогает бороться с лишним весом. Но помимо воды существуют и другие напитки, которые можно использовать в течение разгрузочного дня или же сочетать с любой диетой.

Напитки, о которых мы расскажем, не только низкокалорийные, но и содержат в себе полезные вещества, необходимы для поддержания здоровья и красоты.

Начнем с апельсинового сока. Его калорийность составляет всего сто пятнадцать калорий на стакан сока. Не секрет, что в апельсиновом соке содержится достаточное количество витамина С, который необходим для поддержания защитных функций организма. Кроме этого апельсиновый сок служит отличной профилактикой онкологических недугов. Апельсиновый сок особенно полезен для беременных женщин, так как в нем содержится фолиевая кислота, которая необходима для правильного развития ребенка в утробе.

О пользе зеленого чая говорилось уже не однократно, а свойства делают его просто незаменимым элементом похудения: известны разгрузочные дни на зеленом чае, а также специальные диеты. Зеленый чай содержит большое количество полезных веществ, которые помогают бороться со свободными радикалами и защищают клетки от их негативного воздействия. Кстати, зеленый чай не содержит калорий, но хорошо подавляет чувство голода, особенно в сочетании с обезжиренным молоком.

В качестве «разгрузочного» напитка можно порекомендовать использовать томатный сок. В стакане томатного сока содержится всего лишь сорок три калории. Уникальность томатного сока в том, что в нем содержится особое вещество ликопин, причем в самих томатах его намного меньше. Ликопин помогает защитить сердце и сосуды от воздействия свободных радикалов, что помогает сохранить их здоровыми. Также ликопин становится защитником многих органов от онкологических заболеваний. Особенно полезен томатный сок для женщин, так как служит профилактикой рака груди и шейки матки.

Молоко с пониженным содержанием жира частенько применяется для разгрузочных дней, даже известны диеты, подразумевающие употребление лишь одного молока, и как уже говорилось раннее, молоко вместе с чаем помогают эффективно бороться с лишним весом. Молоко содержит сложные углеводы, поэтому некоторое время после употребленного молока вы не ощущаете чувство голода. В молоке содержится кальций, а он известен свойством «сжигать» жир. Также в молоке содержится витамин D, поэтому кальций при помощи него полноценно усваивается.

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