Деньги снижают боль

Ученые из Университета Миннесоты (США) установили, что ручной пересчет денежных купюр снижает восприимчивость человека к физической боли .

В ходе эксперимента одна группа студентов-добровольцев занималась ручным пересчетом полосок бумаги, а другая - купюр номиналом сто долларов.

После этого участников попросили опустить руки в горячую воду и держать их там сколько возможно. Болевая выносливость студентов, пересчитывавших доллары, оказалась высшей, передает vrach.tv.

Ученые подчеркивают, что ручной пересчет денег повышает самооценку человека, при этом в его организме возрастет содержание гормона эндорфин - мощного природного анаболика.

focus.ua