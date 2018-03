Чем полезны грецкие орехи и масло из них?

Рацион, обогащенный грецкими орехами и ореховым маслом, может подготовить организм лучше справляться со стрессом - так утверждает группа исследователей Пенсильванского Государственного Университета, которые выявили что пища, содержащая полиненасыщенные жиры, влияет на кровяное давление в состоянии покоя и во время нервного напряжения.

Предшествующие исследования показали, что жирные кислоты омега-3 подобно альфа линоленической кислоте, обнаруженной в грецких орехах и семенах льна, может сократить низкую плотность липопротеинов (LDL) - плохой холестерол. Эта пища может также уменьшить С-реактивный белок и другие белки воспаления.

"Люди, которые проявляют преувеличенную биологическую реакцию на стресс, находятся в более высоком риске возникновения сердечных заболеваний" - сказал Шейла Вест профессор поведенческого здоровья. "Мы захотели узнать, как жирные кислоты омега-3, содержащиеся в растениях, способны притуплять реакцию сердечно-сосудистой системы на стресс". Исследователи изучили группу из 22 здоровых взрослых людей с высоким уровнем холестерола. Ими было обнаружено, что грецкие орехи и ореховое масло, включенное в рацион, способствовали уменьшению кровяного давления, как в состоянии покоя, так и во время стресса в лабораторных условиях. Стрессовое напряжение в организме участников было вызвано погружением ног в холодную воду. Добавление масла семени льна к ореховой диете не способствовало большему снижению кровяного давления. Исследователи оставили свои сведения в текущем издании журнала Journal of the American College of Nutrition.

"Это первый анализ, который доказывает, что орехи и ореховое масло снижают кровяное давление во время нервного напряжения" - заявил Вест". Это очень важно, поскольку мы не можем избежать все факторы стресса в нашей повседневной жизни. Этот анализ показывает, что изменение рациона в питании могло бы помочь организму быть более устойчивым к стрессам". Множество участников подвергалось процедурам ультразвукового измерения сосудов с целью выявить расширение артерии. Результаты показали, что добавление масла семени льна в ореховую диету значительно улучшили этот тест здоровья сосудов. Комбинация льна и грецкого ореха также способствовала сокращению С-реактивного белка и анти воспалительному эффекту.

Исследователи использовали смешанный, перевернутый метод изучения. Анализы были проведены в конце каждой шестинедельной диеты, и каждый участник придерживался каждой из трех недель в произвольном порядке, с однонедельным перерывом. Эксперимент подразумевал три вида диет: диета без орехов, которые обычно в США употребляют каждый день, диета, включающая 1,3 ложек грецких орехов и столовую ложку орехового масла, заменяющих жиры и белки и диета включала грецкие орехи, ореховое масло и 1,5 столовых ложек масла семени льна. Все три диеты были специально разработаны для каждого участника во избежание потери или прибавления веса. Грецкие орехи, ореховое масло, и масло льна были добавлены в такие пищевые продукты как булки, приправа к салату или другие закуски.

После завершения каждой диеты, участники подвергались стрессовому напряжению в лабораторных условиях. Результаты показали, что кровяное давление было значительно снижено во время соблюдения диет, содержащих грецкие орехи и масло грецких орехов.

Орехи - богатый источник волокна, противоокислителей, и ненасыщенных жирных кислот, особенно альфа линоленической кислоты, жирных кислот омега-3, компоненты, оказывающие благотворное влияние на кровяное давление. Масло семени льна - более концентрированный источник жирных кислот омега-3, чем ореховое масло, но этот анализ не тестировал, способно ли масло льна в чистом виде притуплять реакцию сердечно-сосудистой системы на стрессы.

"Эти результаты согласованы с несколькими последними исследованиями, показывающими, что орехи могут уменьшить холестероловое и кровяное давление" - отметил Вест. "Это исследование доказывает, что кровяное давление человека всегда снижается, когда он подвергается стрессовым ситуациям в повседневной жизни".

globalscience.ru