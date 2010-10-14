Мед и корица - отличная профилактика рака

Исследование японских и австралийских учёных показало, что комбинация мёда и корицы – эффективное средство профилактики и даже лечения начальных стадий рака и артрита.

О чудесных свойствах мёда и корицы человечеству известно уже много веков, но возникающий при их совместном употреблении эффект синергизма был обнаружен недавно. Правда, для достижения лечебного эффекта необходимо употреблять 3 чайных ложки корицы и 3 столовых ложки натурального мёда в день, пишет Кулинарный Эдем.

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