Чем опасен рыбий жир?

Рыбий жир, длительное время рекомендуемый врачами в качестве полезного дополнения для поддержки здоровья сердца и суставов, имеет серьёзный недостаток - способствует тяжелому колиту и развитию рака толстой кишки. Это установили американские врачи из Мичиганского университета. Медики полагают, что люди, особенно страдающие хроническими заболеваниями кишечника, должны ограничить потребление докозагексаеновой кислоты /DHA/ - одного из главных компонентов жирной кислоты омеги-3, присутствующей в рыбьем жире.

Лабораторные эксперименты показали, что мыши, получившие высокие дозы рыбьего жира, развивали смертельные формы рака толстой кишки на поздних стадиях. Более того, с увеличением внутреннего воспаления болезни потребовалось всего четыре недели, чтобы сформировать опухоль.

Тяжесть формы и прогрессия агрессивного рака была замечена не только у мышей, потребляющих высокие дозы кислоты DHA, но и у грызунов с низкими дозами, которые были предрасположены к воспалению кишечника. Результаты оказались неожиданными для онкологов, поскольку ранее считалось, что кислота DHA в рыбьем жире наоборот обладает противовоспалительными свойствами. Полностью исключать рыбий жир из рациона питания клиницисты не советуют, но необходимо уменьшить его дозы, если человек получает с продуктами и так достаточное количество кислоты DHA.

ami-tass.ru