Еда №1 для женщин

Женщины должны чаще есть фрукты и овощи, чтобы снизить риски заболеваний молочной железы и яичников, призывают медики. Наряду с витаминами, минералами и клетчаткой, фрукты и овощи содержат тип фитодобавки под названием каротиноиды, которые очень важны для женского организма. Каротиноиды представляют собой соединения, придающие фруктам и овощам их яркие цвета и защищающие женское здоровье от болезней молочной железы, яичников и обладающие другими преимуществами для организма женщин, говорят врачи исследовательской компании Nutrilite.

Тем не менее, многие женщины, особенно моложе 45 лет, испытывают дефицит каротиноидов. Учёные предлагают употреблять в пищу пять различных видов каротиноидов в трёх цветовых категориях, включая альфа-каротин, бета-каротин и бета-криптоксантин в жёлто-оранжевой категории, лютеин и зеаксантин в зелёной категории и ликопин в категории красного цвета. Каротиноиды имеют защитные преимущества в отношении некоторых видов рака: лютеин, зеаксантин, ликопен, альфа-каротин, бета-каротин и бета-криптоксантин способны предотвращать развитие рака груди и яичников, утверждают клиницисты.

Главный принцип получения достаточных доз каротиноидов - это включение в рацион разнообразных видов овощей и фруктов, добавляют исследователи. Например, лютеин и зеаксантин можно найти в шпинате, ликопен - в помидорах, альфа-каротин и бета-каротин - в моркови, бета-криптоксантин - в апельсинах. Однако не стоит каждый день выбирать одни и те же традиционные фрукты и овощи, подчёркивают американские биологи. В то время как морковь является лучшим источником альфа- и бета-каротина, тыква также содержит не только эти каротины, но бета-криптоксантин. Порция приготовленной капусты обеспечивает тройное количество лютеина и зеаксантина, гуава содержит в 1,5 раза больше ликопина, чем помидоры, сладкий картофель имеет в своём составе в два раза больше бета-каротина, чем морковь, а папайя в 10 раз богаче по составу бета-криптоксантином, чем апельсины.

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