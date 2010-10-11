Боярышник - сердечный друг

«Потрясающая ягода!» — эмоционально восклицает натуропат Елена Свитко, когда ее спрашивает о боярышнике. А зарекомендовал он себя прежде всего как «сердечная» ягода — то есть та, на которую нужно обратить особое внимание тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Плюс к тому, боярышник считается ягодой омоложения. Итак, если вы хотите омолодиться и помочь своему сердцу, берите на заметку следующий рецепт. «Берем где-то килограмм боярышника, в кулечке кладем его в морозилку и пусть там полежит ночь. Потом достаем оттуда, на секунду помещаем ягоды в кипяток, чтобы они размерзлись, и протираем через сито. У вас получится желеобразная масса. Добавляем в нее мед один к одному, перемешиваем хорошенько и ставим в холодильник», — делится секретами приготовления лекарства Елена Свитко. Вот эту массу она рекомендует есть по чайной ложечке 3 раза в день. Также боярышник можно приготовить, как и кизил: наполнить им 3-литровую банку, добавить туда коньяк, кипяток, мед и дать настояться этой смеси месяц.

segodnya.ua