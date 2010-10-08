Чем полезна облепиха?

Лекарственным сырьем являются плоды, листья и семена растения. Плоды заготавливают в период достижения ими технической спелости. Сбор производят общипыванием с ветвей или срезкой ветвей сразу же после созревания ягод. Околачивание плодов можно производить в зимний период в местах с устойчивыми морозами, без оттепелей. Лучшее время для сбора ягод - утренние или вечерние часы при температуре воздуха не ниже -15°С. В солнечную погоду ягоды лучше не собирать, поскольку при оттаивании оболочка легко отделяется от мякоти. В замороженном виде плоды можно сохранять до полугода.

Ягоды содержат витамины группы В, большое количество витамина С. Благодаря отсутствию в плодах аскорбиноквидазы витамин С хорошо сохраняется и после переработки плодов. В них присутствуют яблочная кислота, каротин, жирное масло, микроэлементы, железо, другие вещества.

По мнению натуропата Елены Свитко, лекарство номер 1 из облепихи — это облепиховое масло. В нем — максимальная концентрация полезных веществ. Для его приготовления измельчите спелые ягоды, залейте равным по объему количеством оливкового масла, перемешайте и подержите на водяной бане в течение 30 минут. Принимать такое масло внутрь по 1 ч. л. 2—3 раза в день за 30—40 минут до еды. Это будет отличной профилактикой простуд, так как облепиха считается чемпионом по содержанию витамина С.

vmiretrav.ru, segodnya.ua