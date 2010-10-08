50% лишнего веса женщины теряют во сне

Новое исследование американских ученых показало, что усилия женщин, придерживающихся строгих диет, не увенчаются успехом, если они будут пренебрегать полноценным ночным сном.

Так, девушкам, которые спали достаточно, удавалось потерять в среднем в два раза больше лишнего веса, чем тем, которые испытывали хронический недосып. По мнению специалистов, из-за недостатка сна в женском организме повышается уровень особого гормона, который подавляет физическую активность и усиливает чувство голода.

Гормон грелин способствует накоплению жировых отложений и стимулирует усиленное производство печенью глюкозы, чтобы обеспечить работу зависящих от нее органов, пишет glasnarodu.com

Эксперты в течение четырех недель проводили наблюдения за 10 добровольными участницами, у которых наблюдалась избыточная масса тела, но никаких признаков нарушения здоровья не отмечалось. В течение первых двух недель испытуемые спали по 8,5 часов, а в оставшееся до окончания эксперимента время – не более 5,5 часов.

В продолжение первой части эксперимента каждая из девушек потеряла в среднем по 1,4 кг, а за время вторых двух недель, когда продолжительность сна была намного меньше, - только 0,6 кг. По общим итогам работы, никакой разницы между количеством потерянных килограммов у участниц зафиксировано не было. Как отмечает доцент медицины Чикагского университета Пламен Пенев, возглавлявший исследование, женщины, желающие похудеть, но не позволяющие себе достаточно много спать, сами чинят препятствия на пути к своей цели.

focus.ua