Чем полезно мороженое?

Лондонские нейропсихологии уверяют, что мороженое можно считать настоящим лекарством. От каких болезней может вылечить это лакомство?

Исследования британских специалистов показали, что мороженое способно быстро и эффективно поднять настроение. Оказывается, во время поедания мороженого активизируются те же зоны головного мозга, что и во время прослушивания любимой музыки или встречи с близким человеком.

Самым мощным антидепрессантом признано шоколадное мороженое, так как шоколад сам по себе также обладает свойством повышать настроение, пишет издание Rebuild from Depression.

Однако лечебный эффект мороженого объясняется не только его химическим составом, но и так называемым психологами «эффектом якоря». Мороженое ассоциируется с детством и абсолютным оптимизмом.

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