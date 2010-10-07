Калина - "таблетка" для груди

Украинский натуропат Елена Свитко называет калину женской ягодой, потому что в ней содержатся прототипы женских гормонов. Поэтому тем, кто болеет по-женски, нужно каждый день пить калиновый чай. Для его приготовления нужно 20 ягод растолочь, залить кипятком, добавить по вкусу мед. Также он будет полезен сердечникам, гипертоникам, ну и, конечно, такой чай — отличная профилактика простуд, так как калина благодаря биофлавоноидам подавляет вирусы. А вот если вы чувствуете первые тревожные симптомы простуды, тогда надо в дело пускать тяжелую артиллерию — калиновый чай, приготовленный особым способом. «Берете литровую кружку, ставите туда несколько веточек калины. Обратите внимание, важно брать не только ягоды, но и сами веточки — в них тоже содержатся полезные вещества, и заливаете это все кипятком. Когда вода станет не горячей, а теплой, добавляем столовую ложку меда (кипяток разрушит все полезные вещества, содержащиеся в нем) и ложку водки. Залазим под одеяло и стараемся выпить всю эту большую кружку. На следующий день, если простуда не запущенная, проснетесь выздоровевшим», — советует Елена Свитко.

Применять калину можно и наружно — для компрессов при лечении мастопатии. «Калиновое пюре, приготовленное из 20 ягодок, выложите на тряпочку и приложите компресс на уплотнение на 2 часа. После этого можно на это же место приложить на 2 часа кусочек сала, — рассказывает Елена Витальевна. — Делать такие компрессы нужно до полного исчезновения узлов»,

segodnya.ua