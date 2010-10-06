Сок граната сжигает жир на животе

Гранатовый сок не только полезен для сердца, может улучшить сексуальные возможности человека или помочь предотвратить рак, но еще и полезен в борьбе с возрастными изменениями человеческого тела. Исследователи из Эдинбургского университета уверены: сок граната снижает содержание в крови жирных кислот, известных как неэстерифицированные или свободные жирные кислоты (СЖК).

СЖК становятся причиной отложение на животе у мужчин и женщин лишнего жира. Ученые провели эксперимент на 24 мужчинах и женщинах, которые на протяжении месяца выпивали по 500 миллилитров гранатового сока ежедневно.

Результаты исследования показали: почти половина добровольцев стала менее склонна к развитию жировых клеток вокруг живота после курса сокотерапии по сравнению с началом эксперимента. Кроме того, у более чем 90% испытуемых значительно снизилось кровяное давление. Это уменьшило риск сердечных приступов, инсульта и заболевания почек.

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