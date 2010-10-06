Рябиновое лечение

Рецепты:

Плоды рябины 3 части, плоды шиповника 6 частей, плоды боярышника 3 части, плоды смородины черной 3 части, плоды черники 2 части, плоды черемухи 1 часть, плоды ирги 2 части, плоды малины 6 частей, плоды калины 2 части, плоды облепихи 2 части, плоды жимолости 2 части, изюм 6 частей, плоды лимонника 1 часть. Приготовить морс. Пить по 3 стакана в день.

Оказывает противоспалительное, кровоостанавливающее, закрепляющее, детоксикационное действие. Усиливает эффект антибактериальных средств.

Плоды рябины 60 г, кукурузные рыльца 30 г, плоды аронии 20 г, лист черники 10 г, корень солодки 30 г. Две ст. ложки сырья залить 1 л воды, вскипятить, выпарить на медленном огне до 0,5 л, слить все в термос, принимать по 100-150 мл 3-5 раз в день за 30 мин до еды при ожирении, артериальной гипертензии, повышенном аппетите.

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