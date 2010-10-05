Чем полезен "чай инков"?
Матэ повышает мужскую силу, нормализует давление, побеждает стресс
Название «матэ» слышали практически все, но попробовать заваренный по всем правилам латиноамериканский напиток довелось не каждому.
Насыщенный травяной аромат матэ и тонизирующий сладко-горький вкус напитка - российские любители чая сумели оценить сравнительно недавно.
Матэ уникален тем, что при каждой новой заварке его вкус меняется и с каждым разом в нем раскрываются новые нотки. Если зеленый чай во время чайной церемонии заваривают в среднем от 3 до 7 раз, то матэ выдерживает целых 8 заварок: так долго в нем сохраняется удивительный вкус и аромат.Что такое матэ?
Напиток матэ, который называют еще «парагвайским чаем», «бразильский чаем» и «чаем инков», на самом деле не имеет никакого отношения к настоящему чаю. Его получают из сухих листьев и веток тропического растения йерба матэ, или говоря языком ботаников, Ilex Paraguariensis.
В напитке инков содержится 196 различных витаминов и минеральных веществ - а это даже больше, чем в зеленом чае! При этом прилив бодрости, который испытывают после употребления матэ, может длиться целых 8-10 часов.
Именно по этой причине напиток уже давно распробовали спортсмены, многие из них уверены, что матэ может держать организм в тонусе лучше, чем любые спортивные коктейли.
Матэ активно используется как стимулятор мужской потенции. Благодаря высокому содержанию витамина Е, он не только усиливает кровообращение в органах малого таза, но восстанавливает обменные процессы в них. Это обеспечивает длительный терапевтический эффект. В отличие от «Виагры» у матэ нет выраженных побочных эффектов. По некоторым данным, этот напиток увеличивает выработку тестостерона у мужчин.
Возможно, именно благодаря традиции употребления матэ в больших количествах бразильские мужчины, по данным опроса, проведенного среди женщин 23 стран мира, были признаны самыми сексуальными.Сила матэ - сила здоровья
Матэ - это настоящий целебный эликсир. При гепертонии он способствует понижению давления, при гипотонии - повышает его. Особенно полезен напиток после стресса и физических нагрузок - он помогает обрести «второе дыхание».
В период болезни «чай инков» повышает защитные силы организма и способствует быстрому выздоровлению. Матэ считается незаменимым средством при борьбе с лишним весом - он практически не содержит калорий, но при этом прекрасно подавляет чувство голода. Недаром индейцам гуарани этот напиток месяцами заменял хлеб и овощи.