Чем полезен "чай инков"?

Название «матэ» слышали практически все, но попробовать заваренный по всем правилам латиноамериканский напиток довелось не каждому.

Насыщенный травяной аромат матэ и тонизирующий сладко-горький вкус напитка - российские любители чая сумели оценить сравнительно недавно.

Матэ уникален тем, что при каждой новой заварке его вкус меняется и с каждым разом в нем раскрываются новые нотки. Если зеленый чай во время чайной церемонии заваривают в среднем от 3 до 7 раз, то матэ выдерживает целых 8 заварок: так долго в нем сохраняется удивительный вкус и аромат.Что такое матэ?

Напиток матэ, который называют еще «парагвайским чаем», «бразильский чаем» и «чаем инков», на самом деле не имеет никакого отношения к настоящему чаю. Его получают из сухих листьев и веток тропического растения йерба матэ, или говоря языком ботаников, Ilex Paraguariensis.

В напитке инков содержится 196 различных витаминов и минеральных веществ - а это даже больше, чем в зеленом чае! При этом прилив бодрости, который испытывают после употребления матэ, может длиться целых 8-10 часов.

Именно по этой причине напиток уже давно распробовали спортсмены, многие из них уверены, что матэ может держать организм в тонусе лучше, чем любые спортивные коктейли.

Матэ активно используется как стимулятор мужской потенции. Благодаря высокому содержанию витамина Е, он не только усиливает кровообращение в органах малого таза, но восстанавливает обменные процессы в них. Это обеспечивает длительный терапевтический эффект. В отличие от «Виагры» у матэ нет выраженных побочных эффектов. По некоторым данным, этот напиток увеличивает выработку тестостерона у мужчин.

Возможно, именно благодаря традиции употребления матэ в больших количествах бразильские мужчины, по данным опроса, проведенного среди женщин 23 стран мира, были признаны самыми сексуальными.Сила матэ - сила здоровья

Матэ - это настоящий целебный эликсир. При гепертонии он способствует понижению давления, при гипотонии - повышает его. Особенно полезен напиток после стресса и физических нагрузок - он помогает обрести «второе дыхание».

В период болезни «чай инков» повышает защитные силы организма и способствует быстрому выздоровлению. Матэ считается незаменимым средством при борьбе с лишним весом - он практически не содержит калорий, но при этом прекрасно подавляет чувство голода. Недаром индейцам гуарани этот напиток месяцами заменял хлеб и овощи.

pulsplus.ru