Депрессию вылечат родные места

Американские исследователи из Колумбийского университета в ходе исследования пришли к выводу, что посещение родных мест снимает стресс и лечит душевные травмы .

По словам специалистов, при посещении мест, которые запомнились людям самыми счастливыми моментами в их жизни, повышается содержание гормона серотонин в организме. Этот белок является мощным антидепрессантом, передает vrach.tv.

В то же время, отмечают медики, невозможность посетить родные места вызывает угнетенное состояние, которое называют ностальгией. Она характеризуется болезненными воспоминаниями, чаще всего связанными с детством.

focus.ua