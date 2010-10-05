Чашечка кофе снижает риск развития рака мозга

Всего одна чашка кофе в день предотвращает развитие опасного заболевания, утверждают ученые. Исследование показало, что кофеин корректирует поступление крови к головному мозгу.

Исследователи наблюдали за состоянием здоровья 500 000 мужчин и женщин 8 лет. Главной целью исследования было проверить влияние кофе на самочувствие человека и его иммунитет, в частности - частоту развития рака у людей, употребляющих кофе, и не употребляющих. Выяснилось, что у тех, кто выпивает всего 1 чашку кофе в день, вероятность развития рака головного мозга снизилась на 34%.

Одни ученые считают, что кофеин способен ограничивать поступление крови к мозгу, благодаря чему развитие опухоли замедляется, другие же уверены, что все дело в антиоксидантах, которые защищают клетки.

lamaportal.ru