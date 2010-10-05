Зерновой хлеб содействует зачатию

Зерновой хлеб гораздо более полезен для человеческого организма, нежели чем тот, что продается сегодня во всех магазинах республики, такого мнения придерживается Анастасия Витавская, заведующая лабораторией по созданию полезных продуктов питания при Алматинском техническом университете.

«… Дело в том, что в хлебе есть клейковина. Она приклеивается к слизистой оболочке желудка и ухудшает обмен веществ. Все генетики гнались за тем, чтобы в зерне было больше клейковины. Но, как оказалось, для человека она не нужна. Сейчас во многих странах Европы предпочитают употреблять зерновой хлеб или bread green…», - рассказывает А. Витавская в интервью газете «Мегаполис».

По словам заведующей лабораторией, в обычном хлебе витамина «Е» нет, он весь выхолощен. В зерновом же продукте он сохраняется. А если печь хлеб из проращённого зерна, то это вообще благодать. Там есть такие макро- и микроэлементы, которых нигде нет. Кроме того, в зерновом хлебе есть цинк, который помогает уменьшить содержание в организме гормона пролактина. Находящийся в избытке пролактин ведет к половым дисфункциям. Мужчинам вообще нужно есть только зерновой хлеб.

Если не принять меры, то мы все умрём из-за недостатка живой пищи, считает Витавская.

По ее словам, в 2009 году наше Правительство и Минсельхоз выделили университету 3,5 миллиона тенге на разработку технологий зернового хлеба. Однако средств оказалось недостаточно. Часть денег пошла на зарплату и материалы, осталось только 500 тысяч. Для того чтобы внедрить эту технологию на заводах, этих финансов не хватит, передает ИА «Казах-Зерно» со ссылкой на источник.

«Правда, есть у меня одна идея. Сейчас в Казахстане недоосвоено 130 миллиардов тенге бюджетных денег. Так почему хотя бы их часть не вложить в производство зернового хлеба? Может, обратиться с просьбой к Президенту?» - размышляет собеседница.

Сейчас Анастасии Васильевне 77 лет, и она в прекрасной форме. Вот уже много лет подряд каждую субботу она промывает зерно, прокручивает его в мясорубке и печёт хлеб. Завлабораторией делает это только для себя, друзей и знакомых. Но её многочисленные научные работы направлены на то, чтобы такой хлеб был доступен всем казахстанцам.

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