Чем полезны "бразильские" сериалы?

Хобби, увлечения и друзья способны сделать жизнь интересной и полной эмоций. А постоянный просмотр сериалов - это как костыли, которые помогают только тем, кто уже не может ходить сам. Но если ноги здоровы, зачем ходить с костылем?

Каждое утро из соседнего подъезда выходит бабуля и прогуливается по двору часов до 12 дня. Увидев меня, она обязательно подходит, здоровается и, пока я иду к машине, провожает меня, стараясь успеть рассказать что-нибудь о своей жизни. Вчера это была повесть о том, как она покупала шампиньоны, сегодня - целая история о том, как она проведет свой день: суп сварен, косточки на солнце погрела, скоро и домой пора идти, ведь сначала по одному каналу такой-то сериал начнется, потом по другому - следующий, ну и дальше, до самой ночи. Причем для нее это, явно, не времяпрепровождение, а жизнь. Она ждет встречи с телегероями, как с реальными знакомыми. При этом, формально, бабушка не одинока - у нее трое детей, пятеро внуков и одна правнучка. Навещают они, правда, пожилую женщину крайне редко, потому что живут, по ее словам, «далеко - в Москве». А наш подмосковный городок в целых 7 (!!!) км от МКАД...

Собственно, одиночество и невостребованность, - вот две основные причины «пристрастия» к сериалам у пожилых людей. Дети давно выросли, у них свои интересы. После выхода на пенсию (да если еще нет хозяйства-коровы-огорода) дел и забот остается не так много, а хочется событий и переживаний. И их источником становятся сериалы - они предоставляют возможность «болеть» за чью-то жизнь, обеспечивают ощущение занятости и сопричастности, дают предмет для обсуждений.

Конечно, с этой стороны сериалы чем-то хороши - они наполняют жизнь эмоциями. Но, с другой стороны, человек перестает разделять жизнь настоящую и экранную, а ради того, чтобы посидеть часок-другой у телевизора, отказывается от возможностей, которые предоставляет ему реальная жизнь. Ну, например, вместо того чтобы сходить в гости к интересным людям, пообщаться, получить заряд бодрости, человек остается дома: «Ну конечно, у меня сериалы в 4 часа начинаются... Это что же, из-за вас я их пропущу?»

Поэтому если привязанность к сериалам слишком высока - нужно постараться переключиться на другие дела и заботы, чтобы жизнь не прошла мимо.

Тревожными сигналами могут быть:

* сильные переживания по поводу пропущенной серии,

* разговоры со знакомыми только о любимом сериале,

* интерес к судьбе героев превышает интерес к себе, своему здоровью и образу жизни,

* переживания, возникающие во время просмотра, сказываются на самочувствии,

* просмотр сериалов приводит к ссорам в семье (начаться ссоры могут с небольших перепалок, а закончиться, как у пенсионеров из Ульяновской области, где муж убил жену, потому что они так и не смогли решить, чей сериал смотреть по единственному телевизору).

Совсем отказываться от телевизора не обязательно. Но нужно внести в свою жизнь разнообразие. Скажем,

* возраст совсем не повод отказываться от прогулок на лыжах зимой, и 60-70 лет для этого вовсе не предел;

* пенсия - прекрасное время для того, чтобы начать петь в хоре;

* обладая каким-нибудь умением (вышивать, плести, делать оригами и т.д.), можно обратиться с предложением в ближайшую библиотеку с предложением организовать в читальном зале соответствующие курсы для детей и принимать в их ведении активное участие;

* не нужно забывать и о собственных внуках - у их родителей чаще всего не хватает времени водить их по музеям, картинным галереям (максимум, зоопарк и аттракционы), и кому как не бабушкам остается прививать любовь детей к прекрасному;

* можно развести много цветов (фиалок и др., главное, не колючих и не ядовитых) и подарить их детскому садику;

* став завсегдатаем районной библиотеки, можно всегда получать свежую прессу и журналы, посещать организованные при библиотеке выставки и семинары;

* если перебрать все свои фотографии и открытки, можно составить красивый семейный альбом, который будет приятно показывать гостям;

* сегодня хорошо развита индустрия аудио-книг (и пожилым людям тоже есть что выбрать - и из классики, и из современных произведений, озвучены и религиозные труды и т.д.), поэтому если зрение не позволяет читать в больших объемах, можно прослушивать любимые произведения, причем делать это необязательно в одиночестве - вечер получится отличным, если пригласить на чай и книжку знакомых и подруг.

Хобби, увлечения и друзья способны сделать жизнь интересной и полной эмоций. А постоянный просмотр сериалов - это как костыли, помогают только тем, кто уже не может ходить сам. Но если ноги здоровы, зачем ходить с костылем?

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