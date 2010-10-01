Шестидесятилетняя бабушка родила себе внучку

Шестидесятилетняя бразильянка родила во вторник собственную внучку, для которой согласилась стать суррогатной матерью, сообщают бразильские СМИ.

Женщина решилась на подобный шаг, чтобы помочь своей 32-летней дочери, которая по медицинским показаниям не могла выносить ребенка. Кроме того, по бразильским законам суррогатной матерью может стать кровная родственница одного из родителей ребенка.

В течение всей беременности будущая бабушка и мать находилась под пристальным наблюдением врачей. Новорожденная Алиси появилась на свет при помощи кесарева сечения и чувствует себя хорошо.

Это не первый подобный случай в Бразилии. Ровно три года назад, 28 сентября 2007 года, 51-летняя жительница северо-восточного штата Пернамбуку родила детей-близнецов своей 27-летней дочери и также стала одновременно бабушкой и матерью.

deti.mail.ru