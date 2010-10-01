Шестидесятилетняя бабушка родила себе внучку
Стала суррогатной матерью
Шестидесятилетняя бразильянка родила во вторник собственную внучку, для которой согласилась стать суррогатной матерью, сообщают бразильские СМИ.
Женщина решилась на подобный шаг, чтобы помочь своей 32-летней дочери, которая по медицинским показаниям не могла выносить ребенка. Кроме того, по бразильским законам суррогатной матерью может стать кровная родственница одного из родителей ребенка.
В течение всей беременности будущая бабушка и мать находилась под пристальным наблюдением врачей. Новорожденная Алиси появилась на свет при помощи кесарева сечения и чувствует себя хорошо.
Это не первый подобный случай в Бразилии. Ровно три года назад, 28 сентября 2007 года, 51-летняя жительница северо-восточного штата Пернамбуку родила детей-близнецов своей 27-летней дочери и также стала одновременно бабушкой и матерью.