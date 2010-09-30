Три верных способа снизить уровень холестерина

Высокий уровень холестерина в крови провоцирует формирование атеросклеротических бляшек, что значительно повышает риск развития инфаркта, инсульта, ишемической болезни сердца, а также других заболеваний сердечно-сосудистой системы. Если ваш уровень холестерина превышает 200, следующие советы от экспертов из Университета Альберты в Канаде (The University of Alberta, Canada) именно для вас.

Следите за своим питанием

Диетологи уже неоднократно напоминали, что удерживать уровень холестерина в крови в норме следует с помощью правильного и сбалансированного питания. Поэтому добавьте в свой рацион бобы, которые содержат белок, а также цельные злаки: эти продукты помогут наполнить организм необходимой энергией, не отягощая его лишним. Если же вам приходится обедать за пределами дома, откажитесь от жареной пищи, а также различных соусов и майонеза.

Регулярно занимайтесь физическими упражнениями

Ежедневные 30-минутные занятия спортом уберегут вас от повышенного уровня холестерина в крови. Вы можете заниматься теми видами спорта, которые вам больше по душе. Если же вы являетесь ярым противником физических упражнений, ежедневно гуляйте по улице не менее часа.

Не попадайте в стрессовые ситуации

Безусловно, придерживаться этого совета крайне тяжело, поскольку ежедневно человек не единожды подвергается стрессу. Однако вам следует научиться с ним бороться! В этом помогут занятия йогой, медитацией, а также дыхательные упражнения.

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