Английский завтрак - лучше любой диеты

Если каждый день есть яйца на завтрак, то можно снизить чувство голода, уменьшить потребление калорий за обедом и в течение всего дня, утверждает новое исследование. Доктор Мария Луз Фернандес, автор исследования и профессор диетологии в Университете Коннектикута заявляет: "Эксперимент с мужчинами, потреблявшими на завтрак яйца, доказал: в обед они потребляли меньше, несмотря на то, что участникам эксперимента предлагался шведский стол".

Надо сказать, изыскание является как бы продолжением другого исследования, которое ранее показало, что потребление на завтрак яиц в качестве составляющего низкокалорийной диеты, помогало полным людям скинуть на 65% больше веса и чувствовать себя энергичными, сообщает The Times of India.

По словам профессора Фернандес, данные результаты доказывают важность протеина в диете. Потом, такой завтрак подарит чувство сытости на длительное время. При этом в яйцах всего 70 калорий. Исследовательница призывает съедать яйцо целиком, так как и белок, и желток содержат полезные вещества.

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