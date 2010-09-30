Бразилец прожил 3 года с ножом в голове

Хирурги из клиники бразильского Государственного университета Пернабуко успешно провели операцию по удалению шестисантиметрового лезвия из головы 29-летнего пациента. Мужчина, получивший ножевое ранение во время драки в баре, прожил с инородным предметом в голове три года.

Сразу после ранения житель города Морено Эдельсон Маноэль Насцименто (Edeílson Manoel do Nascimento) был доставлен в местную клинику. Нож, которым ударили пострадавшего, пробил череп и застрял в голове. Врачи Морено не рискнули удалить инородный предмет, полагая, что такое вмешательство может привести к опасным для жизни осложнениям, и ограничились тем, что спилили ручку ножа, которая торчала из головы несчастного.

Лезвие, оставшееся в голове Эдельсона, застряло между полушариями мозга. В таком состоянии бразилец прожил три года. Повторно обратиться за медицинской помощью его заставили мучительные головные боли.

В операции, проведенной на прошлой неделе в университетской клинике в Ресифи, участвовали семь специалистов. Хирургам пришлось удалить обломок лезвия вместе с фрагментом черепа пациента.

По словам врачей, пациент хорошо перенес операцию и в настоящее время переведен из реанимационного отделения в общую палату. Как ожидается, бразильца выпишут из клиники во вторник, после снятия швов.

medportal.ru