Чай каркаде – вкусное лекарство
Как правильно заваривать
История чая каркаде начинается еще со времен египетских фараонов. Может быть, по этой причине данный чай считается национальным напитком Египта. Чай каркаде готовят из лепестков гибискуса, которые содержат мощные антиоксиданты и обладают тонизирующими свойствами.
Лепестки гибискуса имеют ярко-красный оттенок, это благодаря содержащимся в них антоцианам. В свою очередь антоцианы содержат большую концентрацию витамина Р, отвечающего за нормальное давление. В случае низкого давления рекомендуют употреблять холодный чай каркаде, а вот при высоком давлении – горячий напиток. Но только слишком часто применять напиток для нормализации давления не стоит, так как велик риск получить обратный эффект.
Гибискус положительно воздействует на печень, повышая ее защитные функции и укрепляя ее стенки.
Известно, что лепестки гибискуса принимают в качестве противопаразитарного средства. Оказывается, лепестки растения не содержат в себе щавелевой кислоты, а это делает их полностью безопасными для людей, имеющих проблемы с почками. Как правило, принимают лепестки после того, как они были заварены в кипятке. Лепестки просто хорошо пережевывают и глотают.
Чай каркаде принимают после бурных возлияний, если наблюдается похмельный синдром. Регулярное употребление чая из лепестков гибискуса помогает снизить уровень холестерина, а также выводит шлаки из организма.
Хорошо чай каркаде помогает и при повышенной температуре.
Не рекомендуют пить чай каркаде в случаях, когда есть проблемы с желчным пузырем, а также при наличии мочекаменной болезни.
При заваривании чая каркаде следует учитывать, какую посуду вы используете для этого. Оптимальным вариантом считается применять стеклянную или же фарфоровую, в остальных случаях вы рискуете получить напиток неприятного зеленого цвета.
Следует помнить, что лепестки гибискуса лучше всего просто заваривать кипятком, а не кипятить на огне. В последнем случае напиток потеряет практически все свои целебные свойства.
Вот несколько рецептов заваривания полезного и вкусного напитка чая каркаде.
Способ первый можно назвать самым распространенным и легким, который не требует времени и сил. Вам всего лишь необходимо залить две ложки чая кипятком в объеме ста пятидесяти миллилитров. Настаивать напиток не больше пяти минут.
Второй способ затрачивает гораздо больше времени. Вам следует залить нужное вам количество лепестков каркаде холодной водой и поставить посуду с чаем в холодильник. Напиток будет готов через два дня. Кстати, данный напиток самый лучший вариант для утоления жажды, а также для тонизирования организма.