Ужины в кругу семьи положительно влияют на подростков

Специалисты из Национального центра по изучению наркозависимости и злоупотребления алкоголем при Колумбийском университете, заявляют что тинейджеры, регулярно ужинающие в кругу семьи, реже употребляют табак, наркотики и алкоголь.

Исследование, проводившееся на протяжении шестнадцати лет, показало, что 72% подростков в США верят: ужины с родителями очень или довольно важны. Те тинейджеры, кто не имеет возможности регулярно беседовать со старшим поколением за обеденным столом, становятся курильщиками в два раза чаще тех, кто регулярно встречается с родителями за едой. А употреблять марихуану подростки из первой группы начинают в полтора раза чаще прочих, сообщает Компьюлента.

Кроме того, такие испытуемые в полтора раза чаще водятся с ровесниками, которые употребляют алкоголь и лекарственные препараты, отпускаемые по рецепту, и в 1,25 раза чаще с теми, кто потребляет кокаин, кислоту, метафметамин, героин или экстази.

Опрос также показал, что за последние десять лет не изменилось количество тинейджеров, часто ужинающих в кругу семьи - оно составляет чуть более 60%.

Кстати, семейные ужины имеют ещё один благотворный эффект: они снижают вероятность ожирения у четырёхлетних детей на 40%. Этот феномен учёные объясняют просто: во время семейных ужинов дети общаются с родителями, из-за чего едят медленнее и меньше.

focus.ua