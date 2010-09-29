Бытовая химия повышает риск развития рака

Активное использование моющих и чистящих средств повышает риск возникновения онкологических заболеваний в два раза .

Американские ученые проводили исследование путем телефонного опроса 787 женщин, проходящий лечение по поводу рака груди, и 721 женщины из контрольной группы.

Всех респондентов просили ответить на вопросы, связанные с использованием бытовой химии для уборки, а также средств для дезинсекции. Исходя из полученных данных, исследователи пришли к выводу, что женщины, активно пользующиеся бытовой химией, в два раза чаще заболевают раком молочной железы.

Кроме того, выяснилось, что опасность для женского здоровья могут представлять не только средства для уборки, но и освежители воздуха и средства для борьбы с плесенью, передает Newsru.co.il.

Ученые также отмечают, что полученные данные нуждаются в дальнейшем изучении.

focus.ua