Монитор - причина преждевременного старения

О вредном влиянии компьютеров на здоровье человека знают многие, но не всем известно, что длительное времяпровождение за монитором может вызвать преждевременное старение кожи у женщин. Обнаружил такую взаимосвязь британский специалист по использованию ботокса доктор Майкл Прейджер.

После проведения многочисленных процедур по омолаживанию среди женщин различных профессий и возрастных категорий, доктор заметил, что чаще и быстрее появляются морщины у тех, кто проводит у компьютера много времени. Так, проведение большого количества времени в одном положении чаще всего вызывает появление второго подбородка. Это происходит из-за укорачивания шейных мускул, которые изменяются при постоянном устремлении глаз вниз.

Долговременное обращение взора на монитор также вызывает преждевременное старение кожи. Доктор Прейджер заметил, что у пациенток проводящих много времени за компьютером, первыми появляются глубокие морщины у переносицы и «гусиные лапки». По мнению специалиста, постоянно увеличивающееся количество людей, работающих, играющих или учащихся за компьютером, неизбежно приведет к ранним возрастным изменениям кожи практически у всего человечества.

newsland.ru