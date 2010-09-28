Стакан молока в день поможет похудеть

Всего лишь один стакан обезжиренного молока может стать серьезным подспорьем в борьбе с лишними килограммами. Как такое может быть?

Эксперты из Университета Бен-Гуриона полагают, что молоко является эффективным средством борьбы с лишним весом. В исследовании приняли участие 300 полных и склонных к ожирению добровольцев в возрасте 40-65 лет, которые ежедневно выпивали по стакану (около 160 мл) молока.

Анализ имеющихся данных показал, что в среднем участники эксперимента сбрасывали по 4,5 кг в течение 6 месяцев.

Один из авторов исследования, профессор Данит Шахар, в своей статье, опубликованной на страницах научного издания American Journal of Clinical Nutrition, рассказал: "Полученные нами результаты говорят о том, что молоко представляет собой богатый источник кальция и витамина D, которые приводят к снижению массы тела.

Более того, в стакане обезжиренного молока содержится всего лишь 80 калорий. Кстати говоря, витамин D способен защитить от развития диабета, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и рака".

Мhealth.ru